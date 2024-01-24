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Türk Tabipleri Birliği: X Hastalığı Gerçek Değil - Son Dakika
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Türk Tabipleri Birliği: X Hastalığı Gerçek Değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB), X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığını belirterek, Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen X hastalığı varsayımsaldır. X hastalığı ile ilgili başlıkların sosyal medyada dolaşmaya başlamasıyla bazı insanların X'in yeni bir hastalık olduğuna inandıkları ifade edildi. TTB, gelecekteki salgınlar için kapsamlı ve uygulanabilir planlarla hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

Türk Tabipleri Birliği: X Hastalığı Gerçek Değil
24.01.2024 - 16:17,
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Türk Tabipleri Birliği (TTB), X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığını belirterek, "Bir salgına veya birden fazla kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek, şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen X hastalığı varsayımsaldır." bilgisini verdi.

TTB Merkez Konseyi ve Pandemi Çalışma Grubu tarafından X hastalığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

X hastalığı ile ilgili başlıklar ve gönderilerin sosyal medyada dolaşmaya başladığından bu yana bazı insanların X'in yayılmakta olan yeni bir hastalık olduğuna inandıklarına işaret edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Öncelikle X hastalığının gerçek bir hastalık olmadığının bilinmesi gerekir. Bir salgına veya birden fazla kıtaya yayılması halinde pandemiye neden olabilecek, şu anda bilinmeyen bulaşıcı hastalıklara atıfta bulunmak için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen X hastalığı varsayımsaldır. X hastalığı, aynı zamanda belirti gösterebilecek bir hastalık değildir. Çünkü böyle bir hastalık henüz bulunmamaktadır."

Kovid-19'un 2019 sonunda salgına yol açtığında X hastalığının bir örneği olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kendimizi buna karşı savunmak için yeterince hazırlıklı olmadığımız için Kovid-19 hızla yayıldı ve dünya çapında milyonlarca kişinin ölümüne neden olan ölümcül bir salgına neden oldu. X hastalığı kavramı, insan sağlığına yönelik çok gerçek ve giderek büyüyen bir tehdidi tanımlıyor, dünyanın buna yanıt vermek için daha iyi hazırlanması gereken bir tehdit. Ortaya çıkan en son X hastalığı, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsüydü."

Bir sonraki X hastalığının nerede ve ne zaman ortaya çıkacağını hiç kimse tahmin edemeyeceği belirtilen açıklamada, bilim insanlarının, bir sonraki X hastalığının, insanlarda hastalığa neden olma yeteneklerini halihazırda gösteren yaklaşık 25 virüs ailesinden ortaya çıkacak yeni bir virüsten kaynaklanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğü aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özelliklerini veya geliş zamanını kesin olarak tahmin edemiyor olmamız, X hastalığı için plan yapamayacağımız anlamına gelmez. Devletler, bilim insanları ve emek ve meslek örgütleri gibi konunun ilgilileri gelecekteki salgınlar konusunda toplanmalıdır. Daha önceki pandemilerden dersler çıkararak kapsamlı ve uygulanabilir planlarla, yaşam alanlarımız gelecek salgınlara karşı hazırlanmalıdır. Bu sayede önümüzdeki pandemilerde birçok insanın yaşamı kurtarılabilecektir."

Kaynak: AA
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