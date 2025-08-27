Türk Telekom'un İmtiyaz Süresi 2050'ye Uzatıldı - Son Dakika
Türk Telekom'un İmtiyaz Süresi 2050'ye Uzatıldı

Türk Telekom\'un İmtiyaz Süresi 2050\'ye Uzatıldı
27.08.2025 19:05
Bakan Uraloğlu, Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyazının 2050'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Türk Telekom arasında yapılan anlaşma ile sabit hizmetler imtiyazının 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

SABİT HİZMETLER İMTİYAZI 2050'YE KADAR UZATILDI

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, BTK ile Türk Telekom arasında varılan anlaşmayla Türk Telekom'un sabit hizmetler imtiyazının 2050 yılına kadar uzatıldığını belirtti.

Türkiye'nin sabit hizmetler altyapısı imtiyazının, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen çalışmalar ile sonuçlandırıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Yapılan anlaşma, belirlenen imtiyaz süresi boyunca yapılacak olan sabit altyapı ve hizmet yatırımları ile birlikte ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık doğrudan katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

"DİJİTALLEŞME YOLCULUĞUNA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK"

Uraloğlu, imtiyazın yenilenmesi ile birlikte Türkiye'nin dijital dönüşümünde yeni bir döneme adım atıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Anlaşma kapsamında Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda kritik olan sabit altyapı yatırımlarının sürekli kılınmasını sağlayacak bir model oluşturuldu. İmtiyazın yenilenmesi hem Türkiye ekonomisine hem de ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayacak."

Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 25'inin Hazine ve Maliye Bakanlığına, yüzde 60'ının ise Türkiye Varlık Fonuna ait olduğunu anımsatan Bakan Uraloğlu, "Türk Telekom'un sabit iletişim altyapısı, aynı zamanda Türkiye'nin altyapısıdır. Bu nedenle Türk Telekom'un yaptığı her yatırım, doğrudan Türkiye'nin kazanımıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Türk Telekom, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:56
Fenerbahçe’yi Benfica’yı elemesi takdirde büyük bir para ödülü bekliyor
Fenerbahçe'yi Benfica'yı elemesi takdirde büyük bir para ödülü bekliyor
18:33
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group’a kayyum atandı
FETÖ soruşturmasında ASSAN Group'a kayyum atandı
18:24
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
17:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çelik Kubbe sistemini ordumuza katıyoruz
