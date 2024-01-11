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Türk Uçakları NATO Ülkesinde Silah Kontrol Görevi İcra Etti - Son Dakika
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Türk Uçakları NATO Ülkesinde Silah Kontrol Görevi İcra Etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçağın, bir NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevi icra ettiğini bildirdi. Konya'dan havalanan Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Romanya'da bulunan F-16 uçakları, NATO görevinde buluştu ve milli unsurlarla birlikte silah kontrol görevini gerçekleştirdi.

Türk Uçakları NATO Ülkesinde Silah Kontrol Görevi İcra Etti
11.01.2024 - 17:28,  Güncelleme: 17:51
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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçağın, bir NATO ülkesinin hava sahasında ilk defa silah kontrol görevi icra ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız NATO görevinde buluştu. Uçaklarımızın NATO Güvence Tedbirleri kapsamındaki görev uçuşu ile bir NATO ülkesinin hava sahasında tamamen milli unsurlarımızla ilk defa silah kontrol görevi icra edilmiş oldu."

Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Romanya, Konya, Politika, Güncel, Son Dakika

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