Türk Uçurtma Takımı\'ndan Altın Madalya

21.04.2026 18:34
İstanbul Uçurtmacılar Derneği'nin takımı, Çin'deki festivalde iki altın madalya kazandı.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği bünyesinde kurulan "Türk Uçurtma Takımı", Çin'in Şandong eyaletinde düzenlenen 43. Veyfang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde iki altın madalya kazandı.

Uluslararası Uçurtma Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti Spor Genel İdaresi tarafından düzenlenen festivalde 57 ülkeden 149 takım yarıştı.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı Mehmet Naci Aköz ile Melike Karadeniz ve Canan Tandoğan'dan oluşan Türk Uçurtma Takımı, festivalde "Üstün Uçurtma Uçurma Performansı" ve "En İyi Hava Efekti" dallarında altın madalya elde etti.

Takım, festivalde türünün en büyük örneklerinden 22 metrelik şişme tekerlekli bir uçurtma uçurdu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, takım üyelerini kabul ederek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Türk Uçurtma Takımı, Çin'de daha önce katıldığı festivallerde 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

