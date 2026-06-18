Türk Üniversiteleri QS 2027 Sıralamasında Başarı Elde Etti - Son Dakika
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Türk Üniversiteleri QS 2027 Sıralamasında Başarı Elde Etti

18.06.2026 12:33
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QS 2027 sıralamasında Türkiye'den 6 üniversite ilk 500'de, 11 üniversite ilk 1000'de yer aldı.

Dünyanın önde gelen uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında ilk 500'de 6, ilk 1000'de 11 Türk üniversitesi yer aldı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, QS, "akademik itibar, işveren itibarı, öğretim üyesi başına atıf, uluslararası öğretim elemanı oranı, uluslararası öğrenci oranı, uluslararası araştırma ağı, istihdam çıktıları ve sürdürülebilirlik" göstergelerini temel alarak hazırladığı 2027 Dünya Üniversiteler Sıralamasını yayımladı.

Dünya genelinde 106 ülke ve bölgeden 1504 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada ilk 500'de 6, ilk 1000'de ise 11 Türk üniversitesi yer almayı başardı.

İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) 279. sıraya yükselerek en üstte yer alan Türk üniversitesi olduğu sıralamada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 305'inci, Koç Üniversitesi 329'uncu, Boğaziçi Üniversitesi 345'inci, Sabancı Üniversitesi 357'nci, Bilkent Üniversitesi 454'üncü sıradan ilk 500'e girmeyi başardı.

Sıralamada, Hacettepe Üniversitesi 570'inci, İstanbul Üniversitesi 629'uncu, Yıldız Teknik Üniversitesi 634'üncü oldu. Ankara Üniversitesi 731-740, Gebze Teknik Üniversitesi ise 851-900 bandında yer alarak ilk 1000'e girmeyi başardı.

Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi de 1000-1500 bandında yer aldı.

"İşveren itibarı" kategorisinde 3 Türk üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer almayı başardı. ODTÜ 63'üncü, İTÜ 73'üncü ve Boğaziçi Üniversitesi 75'inci sırada yer buldu.

Boğaziçi Üniversitesi, mezun istihdam başarısı göstergesinde de dünyada 93'üncü sıraya yerleşti.

"Mezunlarımız küresel ölçekte tercih ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, son yıllarda hayata geçirilen kalite odaklı politikalar, araştırma kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalar, uluslararasılaşma stratejileri ve üniversite-sektör işbirliklerinin, Türk üniversitelerinin küresel sıralamalardaki performansına olumlu yansımaya devam ettiğini belirtti.

QS sonuçlarının, Türk yükseköğretim kurumlarının yetiştirdiği mezunların iş dünyasında gördüğü karşılığın ve uluslararası düzeyde artan tanınırlığını bir kez daha teyit ettiğini vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"Mezunlarımız yalnızca ülkemizde değil, küresel ölçekte de tercih edilen, rekabet gücü yüksek bireyler olarak öne çıkıyor. İşverenlerin Türk üniversitelerine duyduğu güvenin artması, yükseköğretim sistemimizin en önemli kazanımlarından biri. Sonuçlar, üniversitelerimizin yalnızca akademik üretimde değil, yetiştirdikleri insan kaynağının niteliğiyle de daha güçlü konumlara yükseldiğini ortaya koymaktadır."

Türkiye'nin uluslararası sıralamalarda elde ettiği başarıların tesadüfi olmadığına işaret eden Özvar, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası görünürlüğünün ve küresel rekabet gücünün artmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Üniversiteleri QS 2027 Sıralamasında Başarı Elde Etti - Son Dakika

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