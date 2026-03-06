Türk Vatandaşlarına Doha'dan Riyad'a Otobüs Seferi - Son Dakika
Türk Vatandaşlarına Doha'dan Riyad'a Otobüs Seferi

06.03.2026 02:55
Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle Türk vatandaşları için Doha-Riyad otobüs seferleri düzenleniyor.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme yapması ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Katar'dan seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları için Doha ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad arasında otobüs seferleri düzenleneceğini duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Katar hava sahasının kapalı olması sebebiyle Doha'dan en yakın uçuş noktası olan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad Havalimanı'na ulaşmak isteyen vatandaşların intikallerinin büyükelçilik tarafından temin edilecek otobüslerle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, bunun bir tahliye olmadığı ve Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle seyahat etmek isteyenlere kolaylık sağlandığı aktarıldı.

Seferlerin günde iki kez, yerel saatle 11.00 ve 14.00'te olmak üzere düzenlenmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, düzenlemelerin henüz tamamlanma aşamasında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, seyahat etmek isteyen vatandaşların mevcut uygulamalar gereği Suudi Arabistan vizelerini seyahat öncesinde çevrim içi olarak temin etmeleri gerektiği belirtildi.

Riyad Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak uçuş düzenlemelerinin ve bilet işlemlerinin vatandaşlar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği ifade edildi.

Otobüs yolculuğunun yaklaşık 10 ila 12 saat sürmesinin öngörüldüğü aktarılan açıklamada, Katar'dan Suudi Arabistan'a geçmek isteyen Türk vatandaşlarının, seyahat edecekleri gün ve saati belirterek "dohaevent.com" üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği bilgisine yer verildi.

Kayıt yaptıran vatandaşlara otobüslerin kalkış yeri, günü ve saati ile ilgili bilgilendirmenin kayıt sırasında verilen e-posta adresi üzerinden ayrıca iletileceği ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların seçtikleri seferin kalkış noktasına kendi imkanlarıyla ulaşmaları gerektiği, teyit e-postası aldıktan sonra mazeret bildirmeden kalkış noktasına gelmeyenlerin ise bir sonraki sefer için önceliklerinin kaybedileceği belirtildi.

Başvuruların gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından başlayacağı ifade edilen açıklamada, sahadaki koşulların hızla değişebileceği vurgulanarak, vatandaşlara büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeleri tavsiye edildi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Riyad, Katar, Doha

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
