Türk ve ABD Savunma Firmaları Toplandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) marjında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD ile Türk savunma sanayi firmaları temsilcilerinin iştirak ettiği yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, IDEF 2025 kapsamında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD ile Türk savunma sanayi firmaları temsilcilerinin iştirak ettiği yuvarlak masa toplantısına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Gümrükçü'nün toplantıda savunma sanayi alanında NATO bünyesinde yaşanan son gelişmeler, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında yapılacak Savunma Sanayii Forumu'nun gündemi ve Türkiye-ABD savunma sanayi işbirliğine dair Türkiye'nin görüşlerini aktardığı ifade edildi.