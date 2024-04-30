Türk ve Alman Gazeteciler, Antalya ve Nürnberg Kardeşliğini Kutladı

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Türk ve Alman gazeteciler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübünün kardeşliğinin 20. yılını Almanya'nın Nürnberg kentinde kutladı.

Nürnberg Basın Kulübünde düzenlenen kutlamaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Eyalet Parlamento Milletvekili Arif Taşdelen (SPD), Bavyera Türk Alman Tabipler Birliği Onursal Başkanı ve Kardeş Şehirler Koordinatörü Dr. İsmail Baloğlu, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König adına Kültür Belediye Başkanı Julia Lehner, Eski Bavyera Eyalet Başbakanı Dr. Günther Beckstein, KKTC Fahri Konsolosu Turgay Hilmi, Orta Frankonya Emniyet Müdürü Adolf Blöchl, MÜSİAD Bölge Başkanı Haluk Dokur, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, AGC Başkanı İdris Taş ve Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer de katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, daha güzel bir geleceği birlikte inşa edeceklerini belirterek, Antalya ve Nürnberg'in kardeşliğinin belki küçük görülebileceğini ancak binaların da birer tuğlayla başladığını söyledi.

İki kentin kardeşliğinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Antalya ve Nürnberg'de Alman ve Türk toplumlarının çeyrek yüzyıldır sergilemiş olduğu sıcak yaklaşım, bu birlik ve beraberlik neden kar topu misali büyüyüp bütün Türkiye'yi, Almanya'yı ve bütün dünyayı kaplamasın? Bunu başaramazsak bile en azından bunun yolunda çaba göstermiş oluruz. Bizlere üç gündür mükemmel ev sahipliği yapan Nürnbergli dostlarımıza teşekkür ederim. Üç gün boyunca bana mikrofon tuttular. Hep, 'Türk toplumunun gittiği her yerde yük olmadığını, yük aldığını, emek verdiğini, içine girmiş olduğu topluma destek olduğunu, kendi kimliğini muhafaza ederek katkı sağladığını' söylemeye çalıştım. Türk-Alman toplumunun kardeşliği payidar olsun."

AGC Başkanı İdris Taş da iki kent arasında 20 yıldır kardeşliğin devam ettiğini hatırlatarak, dostluğun daha da güçlenmesini temenni etti.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Zelnhefer, gazeteciler arasında imzalanan kardeşlik protokolünün önemli olduğunu dile getirdi.

Programda Zelnhefer, Antalya'dan gelen gazetecilere rozet, flama ve Nürnberg hatırası hediyeler verdi.

Vali Şahin, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan ve Antalya'daki endemik bitkilerinin yer aldığı plaketleri protokol üyelerine, AGC Başkanı Taş ise Alman gazetecilere takdim etti.

Kardeşlik protokolünü başlatan ve sonrasında sürdüren eski AGC başkanları Erdoğan Kahya ve Mevlüt Yeni ile önceki dönem genel sekreteri Gürsel Kaya'ya da plaket verildi.