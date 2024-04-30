Türk ve Alman Gazeteciler, Antalya ve Nürnberg Kardeşliğini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk ve Alman Gazeteciler, Antalya ve Nürnberg Kardeşliğini Kutladı

Türk ve Alman Gazeteciler, Antalya ve Nürnberg Kardeşliğini Kutladı

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübü arasındaki kardeşlik ilişkisinin 20. yılını kutlamak için Türk ve Alman gazeteciler, Nürnberg'de bir araya geldi. Kutlamaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ve diğer önemli isimler katıldı. Konuşmalarında, iki kentin kardeşliğinin önemi vurgulandı ve dostluk bağlarının daha da güçlenmesi temenni edildi.

30.04.2024 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk ve Alman gazeteciler, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Nürnberg Basın Kulübünün kardeşliğinin 20. yılını Almanya'nın Nürnberg kentinde kutladı.

Nürnberg Basın Kulübünde düzenlenen kutlamaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye'nin Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Eyalet Parlamento Milletvekili Arif Taşdelen (SPD), Bavyera Türk Alman Tabipler Birliği Onursal Başkanı ve Kardeş Şehirler Koordinatörü Dr. İsmail Baloğlu, Nürnberg Belediye Başkanı Marcus König adına Kültür Belediye Başkanı Julia Lehner, Eski Bavyera Eyalet Başbakanı Dr. Günther Beckstein, KKTC Fahri Konsolosu Turgay Hilmi, Orta Frankonya Emniyet Müdürü Adolf Blöchl, MÜSİAD Bölge Başkanı Haluk Dokur, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, AGC Başkanı İdris Taş ve Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Siegfried Zelnhefer de katıldı.

Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, daha güzel bir geleceği birlikte inşa edeceklerini belirterek, Antalya ve Nürnberg'in kardeşliğinin belki küçük görülebileceğini ancak binaların da birer tuğlayla başladığını söyledi.

İki kentin kardeşliğinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Antalya ve Nürnberg'de Alman ve Türk toplumlarının çeyrek yüzyıldır sergilemiş olduğu sıcak yaklaşım, bu birlik ve beraberlik neden kar topu misali büyüyüp bütün Türkiye'yi, Almanya'yı ve bütün dünyayı kaplamasın? Bunu başaramazsak bile en azından bunun yolunda çaba göstermiş oluruz. Bizlere üç gündür mükemmel ev sahipliği yapan Nürnbergli dostlarımıza teşekkür ederim. Üç gün boyunca bana mikrofon tuttular. Hep, 'Türk toplumunun gittiği her yerde yük olmadığını, yük aldığını, emek verdiğini, içine girmiş olduğu topluma destek olduğunu, kendi kimliğini muhafaza ederek katkı sağladığını' söylemeye çalıştım. Türk-Alman toplumunun kardeşliği payidar olsun."

AGC Başkanı İdris Taş da iki kent arasında 20 yıldır kardeşliğin devam ettiğini hatırlatarak, dostluğun daha da güçlenmesini temenni etti.

Nürnberg Basın Kulübü Başkanı Zelnhefer, gazeteciler arasında imzalanan kardeşlik protokolünün önemli olduğunu dile getirdi.

Programda Zelnhefer, Antalya'dan gelen gazetecilere rozet, flama ve Nürnberg hatırası hediyeler verdi.

Vali Şahin, Antalya Olgunlaşma Enstitüsünde yapılan ve Antalya'daki endemik bitkilerinin yer aldığı plaketleri protokol üyelerine, AGC Başkanı Taş ise Alman gazetecilere takdim etti.

Kardeşlik protokolünü başlatan ve sonrasında sürdüren eski AGC başkanları Erdoğan Kahya ve Mevlüt Yeni ile önceki dönem genel sekreteri Gürsel Kaya'ya da plaket verildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk ve Alman Gazeteciler, Antalya ve Nürnberg Kardeşliğini Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
08:30 İstanbul Valiliği’nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs için toplu ulaşıma kısıtlama kararı
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
10:48 Dolar, euro ne kadar İşte kurlarda son durum Dolar, euro ne kadar? İşte kurlarda son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:21:06. #1.12#
SON DAKİKA: Türk ve Alman Gazeteciler, Antalya ve Nürnberg Kardeşliğini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement