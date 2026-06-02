Türk ve Kazak Partisi İşbirliği - Son Dakika
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Türk ve Kazak Partisi İşbirliği

02.06.2026 22:31
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Kürşad Zorlu, Kazakistan'daki seçimleri ve Türk Dünyası Gençlik Kampı'nı görüştü.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Kazakistan Amanat Partisi Genel Başkan Vekili Daulet Karibek ile bir araya geldi. Görüşmede Kazakistan'daki Kurultay seçimleri ve Türk Dünyası Gençlik Kampı çalışmaları ele alındı.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazakistan Amanat Partisi Genel Başkan Vekili, değerli dostum Daulet Karibek ile bir araya geldik. Kazakistan'da yaklaşan Kurultay seçimlerini ve Temmuz ayında Kocaeli'nde gerçekleştireceğimiz Türk Dünyası Gençlik Kampı çalışmalarımızı değerlendirdik. Her alanda işbirliğimizi güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk ve Kazak Partisi İşbirliği - Son Dakika

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