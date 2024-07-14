Türk ve NATO Ülkeleri Romanya Hava Sahasında Müşterek Harekat Görevi İcra Etti

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Milli Savunma Bakanlığı, NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Romanya hava sahasında müşterek harekat görevi icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"NATO'nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9 ve 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarından kalkan 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçaklarımız ile Romanya'da konuşlu RAF Eurofighter Typhoon, NATO ülkeleri İspanya ve Finlandiya Hava Kuvvetlerinden F/A-18 uçakları, Romanya hava sahasında müşterek harekat görevi icra etti."