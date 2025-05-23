Türk ve Tayland Anayasa Mahkemeleri İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk ve Tayland Anayasa Mahkemeleri İşbirliği

23.05.2025 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland Anayasa Mahkemesi heyeti, Türk Anayasa Mahkemesi'ni ziyaret ederek işbirliğini güçlendirdi.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), 21-22 Mayıs 2025 tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi heyetini ağırladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Nakharin Mektrairat ile bir araya geldi. Başkan Özkaya'nın makamında gerçekleşen görüşmede; Anayasa Mahkemesi Üyeleri Engin Yıldırım, Recai Akyel, İrfan Fidan, Kenan Yaşar, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı ile Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi üyeleri yer aldı.

Görüşmede, iki Yüksek Mahkeme arasında hem ikili ilişkiler düzeyinde hem de Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) çatısı altında yürütülen ortak çalışmalar ele alındı. Başkan Özkaya ve Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Mektrairat, iş birliğinin daha da gelişmesini temenni ederek bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmenin ardından Başkan Kadir Özkaya, Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerinin yanı sıra hukukçular, akademisyenler ve bürokratların da yer aldığı konuk heyete hitap etti. Özkaya, ziyaretin iki ülke ve iki Yüksek Mahkeme arasındaki bağları daha da güçlendireceğine olan inancını dile getirdi. Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi'nin AAMB'nin dönem başkanlığını başarılı bir şekilde yürüttüğünü ifade eden Başkan Özkaya, dönem başkanlığı sürecinde düzenlenen AAMB 6. Kongresi'nin anayasa yargısına değerli katkılar sunduğunu belirterek Başkan Nakharin Mektrairat'a teşekkür etti.

Konuşmasının devamında AAMB kapsamında yürütülen başarılı çalışmalara değinerek bu çalışmaların mahkemeler arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirdiğine dikkat çeken Başkan Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesinin 2013 yılından bu yana her yıl AAMB Daimi Sekretaryası kapsamında Eğitim ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi rolüyle Yaz Okulu programları düzenlediğini hatırlattı. Yaz Okulu programlarıyla katılımcıların insan hakları alanında teori ve uygulamaya dair görüş ve tecrübelerini paylaşma imkanı bulduğunu ifade eden Başkan Özkaya, Türk Anayasa Mahkemesinin temel hak ve özgürlükleri koruma ve güçlendirme hedefi kapsamında uluslararası alanda da büyük bir sorumluluk üstlenerek özverili çalışmalar yerine getirdiğini ifade etti.

Türk Anayasa Mahkemesi ve Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi arasındaki ikili iş birliği anlaşmasının olumlu yansımalarına da değinen Başkan Özkaya, anlaşma kapsamında gerçekleştirilen içtihat paylaşımlarının son derece değerli ve yararlı olduğunu vurguladı.

Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi Başkanı Nakharin Mektrairat ise Türk Anayasa Mahkemesinin köklü bir geçmişe ve derin bir bilgi birikimine sahip olduğunu ifade ederek 63. kuruluş yıldönümü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin son derece verimli geçtiğini ve herkesin takdirini topladığını belirtti. Türk Anayasa Mahkemesinin AAMB Daimi Sekretaryası kapsamında yürüttüğü çalışmaların önemine işaret eden Başkan Mektrairat, Türk Anayasa Mahkemesinin AAMB'nin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Anayasa yargısı alanındaki uluslararası tecrübelerden istifade etmeyi amaçladıklarını, bu doğrultuda Türk Anayasa Mahkemesine çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Mektrairat, "Türk Anayasa Mahkemesi, yerleşik kurumsal kültüre sahip bir mahkeme olarak çok iyi bir örnek teşkil etmektedir" dedi. Başkan Mektrairat, ziyaretin iki Yüksek Mahkeme arasındaki sıkı ilişkileri daha ileriye taşıyacağına ve iş birliğini güçlendireceğine inandığını belirtti.

Ziyaretin ikinci gününde ise 45 kişiden oluşan Tayland Krallığı Anayasa Mahkemesi heyetine, Türk Anayasa Mahkemesi'nin genel yapısı ile çalışma usul ve esasları hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi başraportörleri tarafından "Anayasa Mahkemesi'nin Denetim Mekanizması", "Anayasa Mahkemesi'nin Görev ve Yetkileri", "Anayasa Yargısındaki Önemli Dönüm Noktaları" ve "Norm Denetimi Mekanizması" başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca iki ülkenin yargı sistemleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu ve yargı alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Anayasa Mahkemesi, Kadir Özkaya, Politika, Türkiye, Tayland, Eğitim, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk ve Tayland Anayasa Mahkemeleri İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar 2 pizzaya servet ödedi: Tam 1.1 milyar dolar
Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti Zabıta memurları engelli vatandaşı darbetti
İsveçli köylü güzeli Türkiye’ye geldi, hayatı değişti İsveçli köylü güzeli! Türkiye'ye geldi, hayatı değişti
Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
Erdoğan’dan Özgür Özel’in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye’yi böyle bir badirenin içine sokmayız Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız
Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı
Binlerce kişi tehlikede Shakira konseri sonrası alarm verildi Binlerce kişi tehlikede! Shakira konseri sonrası alarm verildi
Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok
İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı İcra müdür yardımcısı ve icra katibi rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Bavulunu bile topladı Yıldız futbolcu Fenerbahçe’den ayrılıyor Bavulunu bile topladı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında

07:46
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
Mustafa Destici: 2027 sonbaharında erken seçim yapılabilir
07:05
İBB’ye 4. dalga operasyon İmamoğlu’nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
İBB'ye 4. dalga operasyon! İmamoğlu'nun özel kalemi ve koruma müdürü gözaltında
04:09
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
15:26
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
Bergüzar Korel tatil sezonunu açtı
15:25
Bomba iddia Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
15:22
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
Kameralara yansıyan görüntü mest etti: Keşke her anne böyle olsa
15:02
Acun Ilıcalı’dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için resmi açıklama
14:58
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
Tenis yıldızı, uygunsuz davranışta bulunan kameramana çıkıştı
14:57
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
14:35
Fenerbahçe’ye mi transfer oldu Şanlıurfaspor’dan Ogundu için resmi açıklama
Fenerbahçe'ye mi transfer oldu? Şanlıurfaspor'dan Ogundu için resmi açıklama
14:32
Oğuz Murat Aci’nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
Oğuz Murat Aci'nin eşinden kayınpederine suçlama: Kazadan 10 gün sonra 5 milyon dolar istedi
14:21
Kuze Kore’nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
Kuze Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirildiğinde devrildi
14:21
İzmir’de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
İzmir'de icra müdür yardımcısı ve katip rüşvetten gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 10:03:26. #7.13#
SON DAKİKA: Türk ve Tayland Anayasa Mahkemeleri İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.