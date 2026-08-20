Türk ve Umman Genelkurmay Başkanlarından Görüşme - Son Dakika
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Türk ve Umman Genelkurmay Başkanlarından Görüşme

Türk ve Umman Genelkurmay Başkanlarından Görüşme
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Org. Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Savunma, Güncel, Son Dakika

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