Türk ve Umman Genelkurmay Başkanlarından Görüşme
Org. Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.
(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
Kaynak: ANKA
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