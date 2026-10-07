Türk yatırımcı, İran'da 50 hektarda tekstil üretip Orta Asya'ya ihracat planlıyor - Son Dakika
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Türk yatırımcı, İran'da 50 hektarda tekstil üretip Orta Asya'ya ihracat planlıyor

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İran'ın Batı Azerbaycan Valisi Rahmani, Türk yatırımcıya 50 hektarlık arazi tahsis edildiğini ve kısa sürede inşaata başlanacağını söyledi. Tekstil yatırımcısı, üretimini burada yapıp Orta Asya'ya ihracat planlarken Rahmani, yatırımcılar arasında ayrım yapılmadığını belirtti.

İran'ın Batı Azerbaycan Eyaleti Valisi Rıza Rahmani, Türkiye ile İran arasındaki ortak kültürel bağlara dikkati çekerek iki ülke arasındaki ilişkilerin örnek ve istisnai nitelik taşıması gerektiğini belirtti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Rahmani, "Kültürel, sosyal, dilsel, dini ve tarihi açıdan pek çok ortak noktamız var. İki ülke arasındaki komşuluk ilişkileri de büyük önem taşıyor. Mevlana ve Şems gibi önemli ortak değerlerimizin yanı sıra farklı alanlarda yetişmiş bilim insanlarımız ve önemli şahsiyetlerimiz de bulunuyor." dedi.

Rahmani, zaman zaman İstanbul'a geldiğini ve özellikle Süleymaniye Kütüphanesi'ni ziyaret ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Orada Farsça basılmış eserler, divanlar ve daha birçok eser görüyorum. Yani bu kitaplar Süleymaniye Kütüphanesi arşivinde bulunuyor ve oradan yeniden basılıyor. Bu durum, aramızdaki ilişkinin ne kadar yakın olduğunu gösteriyor ve bu yakınlık ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir."

İran'ın Hoy kentinde Şems-i Tebrizi Türbesi'nin açılışının da iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendireceğine inandığını söyleyen Rahmani, "Burada açılışı yapılacak olan bu yapı, gönülleri ısıtacak ve Türkiye ile İran arasında, yani Konya ile Hoy arasında bir merkez olacaktır. Bunun da mutlaka ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rahmani ayrıca, Türkiye ile İran arasında turizm sektörünün de geliştiğini ve iki ülke arasında gidiş gelişlerin arttığını vurgulayarak özellikle turizm konusunda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu aktardı.???????

Vali Rahmani, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle dini ziyaret dönemlerinde farklı ülkelerden hem Türkiye'ye hem İran'a gelen çok sayıda kişi oluyor. Bu hareketlilik, kültürel ilişkilerin farklı boyutlarda geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayabilir. Türkiye ile İran'ın sahip olduğu imkanlar birbirini tamamlayabilir.

Örneğin İran, oldukça zengin ve çeşitli el sanatlarına sahipken Türkiye ambalajlama ve pazarlama konusunda daha ileride. Dolayısıyla iki ülkenin imkanlarını bir araya getirerek birbirini tamamlayan bir yapı oluşturabiliriz."

Yatırımcılara imkanlar dahilinde kolaylık sağlanıyor

Rahmani, İran'a yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, yabancı yatırımcılarla İranlı yatırımcılar arasında ayrım yapılmadığını ve imkanlar ölçüsünde gerekli kolaylıkların sağlandığını söyledi.

Yakın zamanda bir Türk yatırımcıya 50 hektarlık arazi tahsis edildiğini ve burada kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlanacağını belirten Rahmani, şunları kaydetti:

"Bu yatırımcı Türkiye'de de tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. İran'da bazı ham maddelere daha kolay erişebildiği için üretimini burada gerçekleştirerek Orta Asya ülkelerine de ihracat yapmayı planlıyor. Daha önce de benzer yatırımlarımız oldu.

Elektrik, su ve doğal gaz gibi altyapı hizmetleri konusunda gerekli imkanları sağlıyoruz. Yatırımcının Türkiye'den veya İran'dan olması arasında hiçbir fark gözetmiyoruz, herkese aynı imkanları sunuyoruz."

Rahmani, İran'a yatırım yapan iş insanlarına İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade imzasıyla güvence verildiğini ve ticari olmayan risklere karşı yatırımcının ana parasının güvence altına alındığını vurgulayarak, yatırımcının ana parası ve karını istediği zaman ülke dışına çıkarabildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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