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Türk Yayıncılığı Hızla Büyüyor

16.06.2026 11:22
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IBBY Direktörü Ballester, Türkiye'nin uluslararası çocuk yayıncılığındaki gelişimini vurguladı.

Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulunun (IBBY) direktörü Carolina Ballester, Türk yayıncılığındaki gelişime işaret ederek, "Dünya çapındaki kitap fuarlarına gittiğinizde Türkiye standının her zaman çok hareketli olduğunu ve diğer ülkelerle ciddi bir telif hakkı alışverişi yapıldığını görüyorsunuz. Türk pazarı hızla büyüyor, profesyonelleşiyor ve uluslararasılaşıyor." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ile Çocuk ve Gençlik Kültürü Derneği (ÇOKGENÇ) işbirliğinde düzenlenen "Rami Çocuk ve Sanat Bienali", sergi ve etkinliklerin yanı sıra birçok önemli ismi de ağırladı.

Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen bienal, "Resimli Çocuk Kitapları" teması ve "Renkliyse Gerçektir" mottosuyla düzenleniyor.

Bienali görmek ve etkinliklere katılmak için İstanbul'a gelen Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulunun (IBBY) direktörü Carolina Ballester, bienale ve çocuk yayıncılığına ilişkin düşüncelerini AA muhabirine anlattı.

"Gördüğüm her şey bana gösterilenlerden çok daha muazzamdı"

Dünya çapında çocukların kitaplara ve okuma alışkanlığına erişimini teşvik eden İsviçre merkezli bir organizasyon olan Uluslararası Çocuk Kitapları Kurulunun (IBBY) direktörü Ballester, yarı İspanyol ve yarı Fransız kökenli olduğunu, bu nedenle Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kültürünün, kalbinde çok özel bir yeri olduğunu söyledi.

Ballester, İstanbul'un tarihi saraylarını ve müzelerini gezmek için 10 gün geçirdiğini ancak Rami Kütüphanesi'ne ilk kez geldiğini aktararak, "Kütüphane ve bienal ekibiyle daha önce verimli toplantılar yapmıştık. Bana o kadar harika sunumlar yapıldı ki, buraya geldiğimde sanki mekanı daha önceden biliyormuşum gibi hissettim. Gördüğüm her şey bana gösterilenlerden çok daha iyi ve çok daha muazzamdı." diye konuştu.

"Türk çizerler gerçekten çok hızlı gelişiyor"

Serginin çok boyutlu ve çocukları içine çeken yapısından etkilendiğini dile getiren Ballester, tüm dünyada "okuma krizi" tartışılırken bu tarz bienallerin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bienaldeki programlar, hikayeleri kitabın içinden çıkarıp onlara şekil veriyor, onları büküyor, kesiyor, katlıyor ve çocukları okumaya son derece eğlenceli, yaratıcı ve oyunbaz bir yolla çekiyor. Bugün biz bile çocuklar gibi oynadık." ifadelerini kullandı.

Carolina Ballester, yabancı bir ziyaretçi olarak Türkiye'deki genç ve deneyimli illüstratörleri yakından tanıma fırsatı bulduğunu sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Burada 20. yüzyılın başlarından günümüze uzanan tarihi çocuk kitapları sergisinden çok şey öğrendim. Özellikle dikkatimi çeken ve bence çok iyi bir işaret olan şey, kitapların üretim kalitesi oldu. Ailelerin kütüphanelerinde, raflarında bulundurmak isteyeceği kadar güzel objeler şeklinde tasarlanmışlar. Bu durum, iyi kitaplar basmak için yeterli kaynağın ve yoğun bir ilginin olduğunu gösteriyor. Türk çizerler gerçekten çok hızlı gelişiyor. Teknik olarak harika işler gördüm. Eğer bir tavsiye vermem gerekirse, o da kendi seslerini, Türkiye'nin sahip olduğu o güzel ve derin grafik geleneği içinde bulmaları yönünde olur."

"Okumayı teşvik etmek için çok güçlü bir enerji var"

Yayıncılık pazarının şu an adeta bir patlama yaşadığını vurgulayan Ballester, "Dünya çapındaki kitap fuarlarına gittiğinizde Türkiye standının her zaman çok hareketli olduğunu ve diğer ülkelerle ciddi bir telif hakkı alışverişi yapıldığını görüyorsunuz. Türk pazarı hızla büyüyor, profesyonelleşiyor ve uluslararasılaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ballester, dünyanın içinde bulunduğu krizlere ve yayıncılık sektörünün geleceğine de değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu an dünyada şahit olduğumuz şiddet, fikir ve değerler krizi ekonomiyi olduğu kadar yayıncılık endüstrisini de etkiliyor. Ancak tüm bu krizlerin cevabını yine kitaplarda bulabilirsiniz. Bu yüzden yayıncılığa devam etmek ve okumayı teşvik etmek için çok güçlü bir enerji var. Dijital cihazlar, dijital medya ve basılı kitaplar arasındaki rekabeti konuşmak yerine, bunları birbirini tamamlayan ve toplumumuzun, çocuklarımızın refahına odaklanmamıza yardımcı araçlar olarak düşünmeliyiz."

Okurların yoğun ilgi gösterdiği bienal, 31 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Edebiyat, Türkiye, Eğitim, Güncel, Çocuk, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yayıncılığı Hızla Büyüyor - Son Dakika

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