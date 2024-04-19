Türk yayınevi Çin edebiyatına ilgiyi artırıyor

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ÇEKİM TARİHİ: 15 Nisan 2024

1. "Edebiyatta Çeviri ve Karşılıklı Öğrenme" konulu seminerden çeşitli görüntüler

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen "Edebiyatta Çeviri ve Karşılıklı Öğrenme" konulu seminer, Türkiye ve Çin'den yazar ve şairleri bir araya getirdi.

Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen seminer, Türklerin Çin edebiyatına karşı giderek artan merakını ortaya koydu. Son yıllarda Türkçeye çevrilen Çince kitap sayısındaki dikkate değer artış ise bu eğilimin bir tezahürü niteliğinde.

"Çin çok büyük bir medeniyet ve çok büyük bir kültür odağı. Dolayısıyla bizim çok ilgimizi çekiyordu."

Haluk Hepkon, Xinhua'ya verdiği demeçte, Türk yayıncıların Çin'deki kitap fuarlarına ve çeşitli kültür etkinliklerine aktif katılımının iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirdiğini belirtti.

Hepkon, bu çabalar sonucunda Kırmızı Kedi'nin Ocak ayında Shandong eyaletinin Qingdao kentindeki Dünya Sinoloji Merkezi'nde bir ofis açarak Çin'de ofisi bulunan ilk Türk yayınevi olduğunu kaydetti.

"Önümüzdeki dönemde de hem edebiyatta hem edebiyat dışında, Kuşak ve Yol projesini tanıtan kitaplar çerçevesinde çeviri faaliyetlerimiz devam edecek."

"Yayınevi olarak bizim arzumuz, Çin edebiyatından daha fazla yazarı Türkiye'ye kazandırmak. Belki ileride Türk yazarlardan da Çinceye kazandırmak, Çinceye çevirilerinin yapılması. Zira bunu da amaçlıyor ve hedefliyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)