Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında saygı uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, dün Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere başkent semalarında prova uçuşu gerçekleştirmişti.

Cumhuriyet Bayramı kapsamında uçuşlarına devam eden Türk Yıldızları, Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yaptı.

Uçuşu ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla da görüntü aldı.