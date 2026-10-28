Türk Yıldızları 29 Ekim kutlamaları için Ankara'da prova ve tören uçuşu yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Yıldızları 29 Ekim kutlamaları için Ankara'da prova ve tören uçuşu yapacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın 29 Ekim kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında prova ve tören uçuşu yapacağını açıkladı. Ekip bugün Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde prova, 29 Ekim'de Külliyede tören ve Anıtkabir'de saygı uçuşu yapacak.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi kapsamında Ankara semalarında prova ve tören uçuşları gerçekleştirecek.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türk Yıldızları, bugün saat 12.30-13.00 arasında Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde prova uçuşu yapacak.

Ekip, 29 Ekim'de saat 15.45-16.00 arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde tören uçuşu gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları, aynı gün saat 17.30-17.45 arasında da Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yapacak.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı KülliyesiAnkara ValiliğiAnıtkabir29 EkimAnkaraGüncelTörenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların büyük bölümü sayıldı Netanyahu’ya soğuk duş İsrail'de oyların büyük bölümü sayıldı! Netanyahu'ya soğuk duş
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar Yerini bildirene büyük ödül 19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
12:06
İspanya’da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İspanya'da iki hızlı tren çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:02
Arsenal 4. lig takımına elendi Hakem görür görmez maçı durdurdu
Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu
11:52
Bir hafta arayla iki acı haber Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
Bir hafta arayla iki acı haber! Oğlunun ardından Cem Akaş da hayatını kaybetti
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 12:26:49. #.0.2#
SON DAKİKA: Türk Yıldızları 29 Ekim kutlamaları için Ankara'da prova ve tören uçuşu yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android