Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü çevresinde prova uçuşu gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren prova uçuşlarında NF-5 jetleri, havada çeşitli manevralar yaptı. Türk Yıldızları, yarın saat 12.00'de Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek ve saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

29.08.2024 20:46
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü çevresinde prova uçuşu gerçekleştirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yer alan Türk Yıldızları, Mogan Gölü çevresinde yaptığı prova uçuşuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı gösterileri için son hazırlıkları tamamladı.

Yaklaşık 30 dakika süren prova uçuşlarında NF-5 jetleri, havada çeşitli manevralar yaptı. Uçuş esnasında arkasında kırmızı-beyaz izler bırakan jetlerin gökyüzündeki gösterisini ilgiyle takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Türk Yıldızları yarın Ankara semalarında

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ilk olarak yarın saat 12.00'de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirecek.

Sonrasında ise saat 18.00'de Mogan Gölü üzerinde kutlamalar kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı için prova uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

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