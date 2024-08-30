Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Mogan Gölü etkinlik alanında gerçekleşen gösteriyi izleyen vatandaşlar, bu kutlu zaferi kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını vurguladı. Gösteri sonrasında Türk Yıldızları pilotları vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

30.08.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Mogan Gölü etkinlik alanında düzenlenen gösteri uçuşunu izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gösteriyi ailesiyle izlemeye gelen vatandaşlardan Hasan Sarıyılmaz, AA muhabirine, bu kutlu zaferi kazandırdığı için Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettar olduklarını vurguladı.

Sarıyılmaz, "Çok zor günler geçirdi milletimiz, ama bu bayram, bu zafer adeta bizim buradan hiç ayrılmayacağımızın timsali." dedi.

Türk Yıldızları'nı izlerken çok gururlandığını ifade eden Sarıyılmaz, "Bu vatanda her zaman bizim olacağımızı, asla buradan ayrılmayacağımızı bize yeniden hatırlattılar. Onlar bizim göklerdeki aslanlarımız, Allah onlarla birlikte olsun." ifadelerini kullandı.

Ozan Yıldırım da Türk Yıldızları'nı sürekli takip ettiğini ve onları izlerken derin duygular yaşadığını anlatarak, "Türk'ün her zaman güçlü olduğunu, göklerde de yerde de her zaman üstün olduğumuzu, daha da yüceleceğini gördük." diye konuştu.

Yaklaşık 30 dakika süren gösterinin ardından Türk Yıldızları pilotları vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Mogan Gölü, ankara, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:26 Dilruba Kayserilioğlu’nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti
20:57 Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız Erdoğan, 30 Ağustos resepsiyonunda müjdeyi verdi: Bir an önce ordumuzun saflarımıza katacağız
19:56 Bir skandal olay da İstanbul’da Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler Bir skandal olay da İstanbul'da! Parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
19:00 Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti Ekrandaki bomba ihbarını gören yolcular apar topar otobüsü terk etti
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
11:35 Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi Sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi
11:29 Sanki 40 yıldır Türkiye’de Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak Sanki 40 yıldır Türkiye'de! Icardi bu hareketiyle Türk halkının gönlünde taht kuracak
11:19 Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesabından kutladı Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sosyal medya hesabından kutladı
10:39 Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı Fenomen Muhammet Bettaş, kuzeninin 3 yıldır eniştesi tarafından istismar edildiğini ortaya çıkardı
10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
10:29 Almanya’da Otomobil Fiyatları Türkiye’yi Kıskandırıyor Almanya'da Otomobil Fiyatları Türkiye'yi Kıskandırıyor
10:28 Rusya’da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı Rusya'da iPhone İçin Soyunduğu Yarışma Büyük Öfke Yarattı
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 21:40:34. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement