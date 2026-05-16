Türk Yıldızları Çorum\'da Gösteri Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Çorum'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde, Millet Bahçesi semalarında yapılan gösteri vatandaşlardan ilgi gördü.
Parkı dolduran vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi, uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Ay yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.
Uçakların duman bırakarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması, izleyenlerin beğenisini topladı.
