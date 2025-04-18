Türk Yıldızları Mersin'de Bayram Gösterisi İçin Prova Uçuşu Yaptı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen Türk Yıldızları, bayram gösterisi öncesinde yaptığı prova uçuşuyla Mersinlileri bir kez daha kendilerine hayran bıraktı.

Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Mersinlilere unutulmaz bir 23 Nisan yaşatmaya hazırlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında kente gelen Türk Yıldızları, gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşu yaptı.

Mersin İdman Yurdu Meydanı üzerinde gerçekleştirilen prova uçuşu, kentte büyük heyecan yarattı.

Türk Yıldızları'nın asıl gösterisi ise 20 Nisan Pazar günü saat 18.00'de yine Mersin İdman Yurdu Meydanı'ndan izlenebilecek.