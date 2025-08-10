Türk Yıldızları\'ndan Anma Gösterisi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in anısına Trabzon'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Ortahisar ilçesindeki Beşirli sahilinde kurulan alana gelen çok sayıda kişi, Türk Yıldızları'nın gösterilerini ilgiyle izledi.

Uçuş sırasında zaman zaman vatandaşlara telsiz konuşmalarıyla seslenen pilotlar, ellerinde Türk bayrakları bulunan katılımcılardan alkış aldı.

Vali Aziz Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türk gençlerinin göklerde sergilediği gösterinin herkesin göğsünü kabarttığını söyledi.

Türk hava savunma sisteminin gurur veren seviyeye ulaştığına işaret eden Vali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi İstikbal göklerdedir. Bizler de göklerde olmak için her şeyi yapıyoruz. Çıta çok yükseldi artık. Sadece uçak uçurmak değil, savaş uçağı, kargo uçağı, yolcu uçağı yapabilmek gibi bir hedefimiz var. Bunların tamamını her şeyiyle birlikte Türk mühendisleri yapıyor. onun için ne kadar gururlansak azdır."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'i rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Türk Yıldızları'nı Trabzon'da ağırlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Genç, "Bugün Türk Yıldızları, şehrimizin evladı, şehidimiz bir başka Türk yıldızımız Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep anısına geldiler. Bu vesileyle, aramızda bulunan kıymetli ailesi başta olmak üzere, Burak Gençcelep'i ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Cenabıallah hepsine gani gani rahmet eylesin." diye konuştu.

Gösteri uçuşunu şehit Burak Gençcelep'in ailesinin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile çok sayıda kişi takip etti.