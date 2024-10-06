Türk Yıldızları'ndan Özel Manevra

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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timinin Türk Yıldızları, TEKNOFEST için özel hazırladığı manevra ile izleyicilerle buluştu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Türk Yıldızları ekibi, festival için özel manevra hazırladı.

Manevra çerçevesinde, Tim Lideri Binbaşı Hasan Kocabaş, iki kol uçağının arasından ters şekilde gök yüzüne tırmandı. Jet uçağıyla yapılabilecek en zor manevralardan terse tırmanış hareketini birbirine yakın iki uçağın arasında koordineli şekilde gerçekleştiren Türk Yıldızları, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.