Türk Yıldızları ve HÜRJET, EFES-2024 Birleşik Tatbikatı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Yıldızları ve HÜRJET, EFES-2024 Birleşik Tatbikatı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları ve HÜRJET, EFES-2024 Birleşik Tatbikatı\'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, EFES-2024 Birleşik Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Tatbikatın sonunda mehteran gösterisi ve askeri bando konseri düzenlendi. Türk Yıldızları özgün akrobasi hareketleriyle gösteri yaparken HÜRJET de gökyüzünde yerini aldı. Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tören geçişi ile tamamlandı.

30.05.2024 15:35
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından olan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından mehteran gösterisi sunuldu, askeri bando, konser verdi.

Program kapsamında Türk Yıldızları da özgün akrobasi hareketleriyle gösteri sunarken Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de gökyüzündeki yerini aldı.

Program, katılımcı ülkelerin bayrağını taşıyan paraşütçülerin atlayışları ve tatbikata katılan unsurların tören geçişi ile tamamlandı.

Kaynak: AA

Türkiye, Efes, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları ve HÜRJET, EFES-2024 Birleşik Tatbikatı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi - Son Dakika

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