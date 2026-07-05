Türk Yıldızları Zirve İçin Gösteri Uçuşu Yapacak - Son Dakika
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Türk Yıldızları Zirve İçin Gösteri Uçuşu Yapacak

05.07.2026 10:37
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Ankara Valiliği, Türk Yıldızları'nın NATO Zirvesi'nde gösteri uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı.

Ankara Valiliği, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın bugün son provayı, yarın ise gösteri uçuşunu yapacağı belirtildi.

Uçuşların 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, uçak sesi ve oluşabilecek hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması amacıyla kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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