TürkAkım'a Saldırı Girişiminde Ukrayna İddiası

06.04.2026 14:12
Kremlin, Sırbistan'daki TürkAkım saldırısının arkasında Ukrayna'nın olabileceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sırbistan'da TürkAkım doğal gaz boru hattına yönelik saldırı girişiminin arkasında Ukrayna'nın olabileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki çeşitli konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TürkAkım ve Mavi Akım hatlarına yönelik saldırıların son derece tehlikeli girişimler olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu hatların çeşitli kısımlarının Kiev rejimi tarafından defalarca saldırıya uğradığını biliyoruz." dedi.

Sırbistan'da TürkAkım'a yönelik son saldırı girişiminin arkasında kimin olduğuna dair henüz kesin kanıtlar bulunmadığına işaret eden Peskov, "Kiev rejiminin kritik enerji altyapısına yönelik bu tür sabotaj eylemleriyle doğrudan ilgisi vardı. Büyük bir olasılıkla, bu sefer de Kiev rejimine dair bazı izlerin ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Rusya, doğal olarak, bu altyapının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alacak." diye konuştu.

Peskov, Macaristan ve Sırbistan'ın, hatların güvenliğine ilişkin gerekli adımları atmasını umduklarını belirterek, "Ayrıca, Ankara'da (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile yapılan son görüşmelerde, Kiev rejiminin liderine, TürkAkım ve Mavi Akım altyapısına yönelik eylemlerin kabul edilemez olduğunun belirtildiğini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin de konuşan Peskov, "Bölgedeki gerginliğin arttığını ve artmaya devam ettiğini görüyoruz. Tüm bölge alevler içinde. Bunların hepsi, İran'a karşı başlatılan saldırının çok tehlikeli olumsuz sonuçlarıdır. Bu çatışmanın coğrafi kapsamı genişledi ve şu anda hepimiz bunun sonuçlarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın Kanjiza bölgesinde, TürkAkım doğal gaz boru hattı yakınlarında iki çantada patlayıcı madde bulunduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
