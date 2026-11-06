Türkan Şoray, COP31'de Yeşilçam'ın sürdürülebilir film yapım geleneğini anlatacak - Son Dakika
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Türkan Şoray, COP31'de Yeşilçam'ın sürdürülebilir film yapım geleneğini anlatacak

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Türkan Şoray, Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 kapsamında 16 Kasım'da Yeşilçam'ın sürdürülebilir film yapım geleneğini anlatacak. Söyleşide, Yeşilçam'ın az kaynak kullanan üretim pratikleri bugünün çevre dostu set arayışlarıyla değerlendirilecek.

Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilecek söyleşide, Yeşilçam'ın film yapım geleneğini ve bu geleneğin bugünün sinemasına sunabileceği sürdürülebilir üretim anlayışını anlatacak.

Antalya'da 9-20 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31 kapsamında, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek hedefleri sanat ve kültür dünyası perspektifinden de ele alınacak.

"Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam'dan Yeşil Setlere" temasıyla düzenlenecek etkinliklerde, Yeşilçam'ın geçmişten bugüne uzanan film yapım pratikleri, çevre dostu üretim anlayışı çerçevesinde değerlendirilecek.

Dünyada son yıllarda giderek önem kazanan sürdürülebilir film yapımı, çekim süreçlerinde doğaya verilen zararın en aza indirilmesini, enerji ve kaynak tüketiminin azaltılmasını ve çevre dostu setlerin oluşturulmasını hedefliyor.

"Yeşil film" olarak da adlandırılan bu yaklaşım, sinema sektörünün gündemindeki önemli başlıklardan biri olarak öne çıkarken Yeşilçam'ın geçmişteki üretim koşulları da bu açıdan yeniden değerlendiriliyor.

Dönemin teknik ve ekonomik imkanları doğrultusunda filmlerin daha az kaynak kullanılarak çekilmesi, mevcut malzeme ve imkanların farklı yapımlarda değerlendirilmesi, Yeşilçam'ın kendine özgü üretim kültürünün unsurları arasında yer alıyor.

"Yeşil filmin formülü Yeşilçam" yaklaşımından hareketle düzenlenecek "Sinemada Sürdürülebilirlik Yeşilçam Usulü Film Yapmak" başlıklı söyleşi, 16 Kasım'da saat 19.00'da COP31 Kongre Merkezi Ahmet Yesevi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in moderatörlüğünü üstleneceği söyleşide Türkan Şoray, Yeşilçam dönemindeki film yapım süreçlerini, setlerde kaynakların nasıl değerlendirildiğini ve dönemin üretim anlayışını kendi deneyimlerinden yola çıkarak katılımcılarla paylaşacak.

Bir döneme damgasını vuran filmler ve canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasında iz bırakan Şoray'ın anlatımıyla Yeşilçam'ın üretim kültürü, bugünün sürdürülebilir sinema arayışlarıyla birlikte ele alınacak.

Söyleşide, Yeşilçam'ın film yapım geleneğinin bugünün sinema sektörüne sağlayabileceği katkılar üzerinde durulacak. Geçmişteki üretim koşullarının çevre dostu film yapımı açısından taşıdığı potansiyel değerlendirilerek, sinema sektöründe daha az kaynak tüketen ve doğayla uyumlu üretim modellerinin geliştirilmesine yönelik bir perspektif sunulacak.

Yeşilçam'ın yıllar içinde şekillenen film yapım anlayışını geleceğin sinemasıyla buluşturmayı amaçlayan etkinlikte, sinema ve sürdürülebilirlik ilişkisi geçmişten bugüne uzanan bir bakışla ele alınacak.

Kaynak: AA
Türkan ŞorayKültür SanatAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

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