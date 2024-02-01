Başrollerini Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Pekel'in paylaştığı 1978 yapımı "Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin" filmi Moskova'da sinemaseverlerle buluşacak.
Film, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ev sahipliğinde, Moskova Kültür Bakanlığı, Moskova Yunus Emre Enstitüsü, Rusya Federasyonu Sinematograflar Birliği ve Moskova Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi iş birliğiyle 3 Şubat'ta Dom Kino Sineması'nın tarihi büyük salonunda sahnelenecek.
Nazım Hikmet'in 3 perdelik bir tiyatro oyunu halinde yazdığı Ferhad ile Şirin eserinden esinlenerek senaryolaştırılan filmin özel gösteriminde, Türkan Şoray ile Alla Sigalova yıllar sonra yeniden bir araya gelecek.
Türk-Rus ortak yapımı film, Türkçe alt yazılı olarak Rusça yayınlanacak.
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Son Dakika › Güncel › Türkan Şoray ve Alla Sigalova'nın başrolünde yer aldığı 'Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin' filmi Moskova'da gösterime girecek - Son Dakika
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