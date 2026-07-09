Sinop'un Türkeli ilçesi açıklarında görülen yunus sürüsü, dronla kaydedildi.
Karadeniz'in mavi sularında sürü halinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak görsel şölen sundu.
Bir süre birlikte yüzerek ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunus sürüsünün su yüzeyindeki hareketleri, dronlagörüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Türkeli Açıklarında Yunus Görüntüleri - Son Dakika
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