Türkeli'de Hayvan Pazarları Kapatıldı

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle ilçedeki hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını bildirdi.
Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Değerli yetiştiricilerimiz, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları ve hayvan hareketleri ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır. Konuyla ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi, hastalığın yayılmaması açısından oldukça önemlidir."
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