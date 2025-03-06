Sinop'un Türkeli ilçesinde 3 evin yıkıldığı heyelanda 2 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Düz köyde gece saatlerinde meydana gelen heyelanda, ilk belirlemelere göre 3 ev ve 1 samanlık zarar gördü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zarar gören evlerden 2 kişiyi yaralı olarak çıkaran ekipler, mahsur kalanların kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Heyelan: 2 Yaralı - Son Dakika
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