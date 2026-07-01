Türkeli’de Ölü Yunus Bulundu

Sinop'un Türkeli ilçesinde denizde ölü yunus bulundu.

İlçede denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde hareketsiz halde bulunan yunusu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Türkeli Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ölü yunusu alarak incelemelerin yapılması amacıyla ilgili birimlere teslim etti.