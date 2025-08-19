Türkeli'de Otomobil Dereye Devrildi: 5 Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HDR 345 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Satı köyü mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi ile Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aynı mevkide dün meydana gelen kazada 3 kişi yaralanmıştı.
