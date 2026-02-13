Türkeli\'de Rüzgar Arılıkları Uçurdu

Sinop'un Türkeli ilçesinde kovanların yerleştirildiği arılığın kuvvetli rüzgar nedeniyle uçması, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kentte etkili olan kuvvetli rüzgar, Türkeli ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Çatak köyünde Ergün Yıldırım'a ait arılığın bir bölümü ile 10 arı kovanı, boş araziye uçarak zarar gördü.

Arılığın ve arı kovanlarının uçması, güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Yıldırım, AA muhabirine, aniden esen sert rüzgarın arılık ve kovanlarına zarar verdiğini söyledi.

Rüzgarın zaman zaman bölgede etkisini sürdürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Rüzgarla çatılarımız ve arı kovanlarımız uçtu. Bir arkadaşımın yardımıyla dağılan arılarımızı biraz toparlamaya çalıştık. 10 kovanın üzerinde zayiatımız var. Arılığımız dağıldı ama buna da şükrediyoruz." ifadesini kullandı.