Türkeli Feneri'nde Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Türkeli Feneri önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 7 metre boyundaki teknenin, TAHLİSİYE-1 (can kurtarma) botunca yedeklenerek, Türkeli Feneri'ne emniyetle yanaştırıldığı belirtildi.
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