Türker Ateş: Yoksulluk ücretsiz toplu taşıma izdihamında görülüyor

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, uzun bayram tatilinde İstanbul'da yaşanan ücretsiz toplu taşıma izdihamının ülkedeki yoksulluğun geldiği noktayı gösterdiğini belirterek, "TÜİK'in 2023 yılında yaptığı Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı araştırmasında 25-59 yaş grubunda olan fertlerin durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumu karşılaştırıldı. 14 yaş civarında ailesi maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta 1 hafta tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların yüzde 69,1'i şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamıyor" dedi.
CHP Bolu Milletvekili ve TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Üyesi Türker Ateş, TÜİK'in 2023 yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı. İstatistiklerin iyimser biçimde hanelerin yüzde 60'ının evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ortaya koyduğuna dikkat çeken Ateş, şunları kaydetti:
"TÜİK'in 2023 yılında yaptığı Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı araştırmasında 25-59 yaş grubunda olan fertlerin durumu ile kendileri 14 yaş civarında iken ebeveynlerinin durumu karşılaştırıldı. 14 yaş civarında ailesi maddi yetersizlik nedeniyle evden uzakta 1 hafta tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayanların yüzde 69,1'i şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamıyor. Bu masrafa o zaman ailesinin gücü yeten fertlerin ise yüzde 40,4'ü de aynı durumda, tatile çıkamıyor."
"YOKSULLUK BÜYÜK ÖLÇÜDE SONRAKİ KUŞAKLARA AKTARILIYOR"
Ateş, "Tatil masrafını bırakın geçen yıl ankete katılan kişilerin yüzde 39,2'si iki günde bir et içeren yemek masrafını, yüzde 31,8'i beklenmedik harcamalarını, yüzde 19,5'i evin ısınma ihtiyacını karşılayamamış. 14 yaş civarında iken evinde günde en az bir kez et yenebilen fertlerin yüzde 72,4'ü şu anki hanesinde iki günde bir bu yemek masrafını karşılayabiliyor. Yüzde 27,6'sının buna da maddi gücü yetmiyor" dedi.
Ateş, yoksulluk döngüsünü kıracak sosyal politikaların yetersizliği nedeniyle yoksulluğun büyük ölçüde sonraki kuşaklara aktarıldığını, artan gelir adaletsizliği içinde yeni hanelere yayıldığını belirtti.
CHP'li Ateş, "Bu ortamda hükümetin ekonomik krizden çıkışın faturasını daha çok dar gelirliye yıkma çabası dikkat çekiyor. Sandıkta verilen mesaj alınmaz, bu hatada ısrar edilirse toplumda bozulma ve infial artar" dedi.
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