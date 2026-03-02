Türkiye 2025'te Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Dahil Olmayı Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye 2025'te Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Dahil Olmayı Bekliyor

02.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Şimşek, Türkiye'nin 2025'te GSYH ve kişi başına geliri artırarak yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla, 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki talep artışı ile finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin Bakan Mehmet Şimşek'in değerlendirmesini yayımladı.

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ekonominin 2025'in son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik bazda ise yüzde 0,4 büyüdüğünü, yılın tamamında büyümenin yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Milli gelirin 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 18 bin 40 dolara yükseldiğini aktaran Şimşek, "Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarımda don ve kuraklığın etkilerinin yılın son çeyreğinde de sürdüğünü kaydeden Şimşek, diğer sektörlerde üretim artışının devam ettiğini belirtti. 2025 yılında sanayi katma değerinin yüzde 2,9 arttığını ve bunun son dört yılın en yüksek artışı olduğunu bildirdi.

Deprem bölgesinde konut teslimlerine hız verilmesinin de etkisiyle inşaat sektöründeki güçlü seyrin korunduğunu ifade eden Şimşek, tüketim ve yatırım arasındaki dengeli görünümün sürdüğünü kaydetti. Yatırımların yıl genelinde yüzde 7 arttığını, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5'lik artışın üretim kapasitesini güçlendirdiğini vurguladı.

Küresel ticarette artan belirsizlik ve korumacılığın 2025'te net dış talebin büyümeye negatif katkı vermesine yol açtığını belirten Şimşek, cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,6 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldığını ifade etti.

Kamuda tasarruf ve harcama disiplininin güçlendirildiğini aktaran Şimşek, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9 ile Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin altında gerçekleştiğini, deprem harcamaları hariç faiz dışı fazla verildiğini, deprem harcamaları hariç faiz dışı fazlanın yüzde 1,2 olduğunu açıkladı.

Jeopolitik risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla 2026 yılında ticaret ortaklarındaki talep artışı ve finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasının beklendiğini belirten Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını sağlayacak fiyat istikrarı için programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla, 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki talep artışı ile finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Kamuda tasarruf ve verimliliği artırarak harcama disiplinini güçlendiriyor; vergide adalet ve etkinliği esas alarak kayıt dışılıkla mücadeleyi sürdürüyoruz. 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 2,9 ile OVP tahmininin altında gerçekleşirken faiz dışı fazla verdik. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuz sayesinde deprem harcamaları hariç faiz dışı fazla yüzde 1,2 gerçekleşti. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye 2025'te Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Dahil Olmayı Bekliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:29:14. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye 2025'te Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Dahil Olmayı Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.