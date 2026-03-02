Türkiye 2025'te Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Dahil Olmayı Bekliyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla, 2026 yılında ticaret ortaklarımızdaki talep artışı ile finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dördüncü çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin Bakan Mehmet Şimşek'in değerlendirmesini yayımladı.

Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ekonominin 2025'in son çeyreğinde yıllık yüzde 3,4, çeyreklik bazda ise yüzde 0,4 büyüdüğünü, yılın tamamında büyümenin yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Milli gelirin 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirin ise 18 bin 40 dolara yükseldiğini aktaran Şimşek, "Kalıcı refah artışı hedefimiz için kritik bir eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğumuzu öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarımda don ve kuraklığın etkilerinin yılın son çeyreğinde de sürdüğünü kaydeden Şimşek, diğer sektörlerde üretim artışının devam ettiğini belirtti. 2025 yılında sanayi katma değerinin yüzde 2,9 arttığını ve bunun son dört yılın en yüksek artışı olduğunu bildirdi.

Deprem bölgesinde konut teslimlerine hız verilmesinin de etkisiyle inşaat sektöründeki güçlü seyrin korunduğunu ifade eden Şimşek, tüketim ve yatırım arasındaki dengeli görünümün sürdüğünü kaydetti. Yatırımların yıl genelinde yüzde 7 arttığını, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 5'lik artışın üretim kapasitesini güçlendirdiğini vurguladı.

Küresel ticarette artan belirsizlik ve korumacılığın 2025'te net dış talebin büyümeye negatif katkı vermesine yol açtığını belirten Şimşek, cari açığın GSYH'ye oranının yüzde 1,6 ile sürdürülebilir seviyelerde kaldığını ifade etti.

Kamuda tasarruf ve harcama disiplininin güçlendirildiğini aktaran Şimşek, 2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 2,9 ile Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin altında gerçekleştiğini, deprem harcamaları hariç faiz dışı fazla verildiğini, deprem harcamaları hariç faiz dışı fazlanın yüzde 1,2 olduğunu açıkladı.

Jeopolitik risklerin geçici olacağı ve küresel ticaretteki belirsizliklerin azalacağı varsayımıyla 2026 yılında ticaret ortaklarındaki talep artışı ve finansal koşullardaki iyileşmenin büyümeye katkı sağlamasının beklendiğini belirten Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını sağlayacak fiyat istikrarı için programın kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini kaydetti.

