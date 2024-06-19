Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti Giresun'da kutlandı

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Giresun Belediyesi, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetiyle başlayan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranda yayınladı.

Atatürk Meydanı'na kurulan dev ekran futbolseverleri bir araya getirirken, maçın sona ermesiyle stadyum atmosferinin oluştuğu meydanda galibiyet coşkuyla kutlandı.

Alanı dolduran binlerce vatandaş ile birlikte maç seyreden Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Milli takımımızı yürekten kutluyorum. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok iyi oldu. Bu çocuklar şampiyonaya damga vuracaktır. Bundan sonraki maçlarımızda da vatandaşlarımızı dev ekranda maç izlemeye bekliyoruz" dedi.