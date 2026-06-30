Türkiye-AB Bağlantısallık Görüşmesi

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle Türkiye-AB Bağlantısallık Platformu'nun ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle bir araya geldiklerini duyurdu.

Uraloğlu, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Türk Demiryolu Sektöründe İntermodal Taşımacılık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi'nin çıktıları doğrultusunda ortak projelerimizi daha da ileri taşıyacak iş birliğimizi ele aldık. Orta Koridor'un taşıma kapasitesini artıracak ve Türkiye'nin küresel ticaretteki stratejik konumunu daha da pekiştirecek ortak hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

AB'DEN ÜÇLÜ HEYET BUGÜN ANKARA'DA

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve İçişlerinden Sorumlu Komiseri Magnus Brunner'ın bugün Ankara'da temaslarda bulunuyor. Üçlü heyetin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yanı sıra çeşitli bakanlarla gerçekleştirdiği görüşmelerde, göç, bağlantısallık, ulaştırma, vize ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.