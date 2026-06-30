Türkiye-AB Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Genişleme Komiseri Marta Kos ile görüştü. Bolat, görüşmede Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesi, AB'nin "Made in EU" politikasının Türkiye'yi kapsaması ve kamu alımları alanında karşılıklılık ilkesinin ele alındığını belirterek, "AB ile son dönemde yakaladığımız yapıcı diyalog memnuniyet vericidir" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu üst düzey temsilcilerinin Türkiye ziyareti kapsamında Avrupa Komisyonu Genişleme ve Doğu Komşuluğu Komiseri Marta Kos ile görüştüğünü açıkladı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün, Avrupa Komisyonu üst düzey temsilcilerinin Türkiye'ye gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında, AB Genişleme ve Doğu Komşuluğu Komiseri Sayın Marta Kos ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Türkiye ve AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi hedefimiz, AB'nin 'Made in EU' politikasının ülkemizi bir bütün olarak ve herhangi bir şarta bağlı olmaksızın kapsaması yönündeki beklentimizi ve AB ile kamu alımları alanında karşılıklılık ilkesi sağlanmasına yönelik pozitif gündemimizi ele aldık."

Küresel ekonomide yaşanan değişiklikler ile tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar, güçlü ve stratejik ortaklıkların önemini giderek daha belirgin hale getirmiştir. Bu çerçevede, en büyük ticaret ortağımız olan AB ile ticari ve ekonomik entegrasyonumuzu daha ileriye taşımak bir tercih olmanın ötesinde, stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu kapsamda, AB ile son dönemde yakaladığımız yapıcı diyalog memnuniyet vericidir.

Sayın Komiser Marta Kos ile görüşmemizde, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin yeni bir vizyonla ileriye taşınması hedefimiz çerçevesinde, karşılıklı menfaatler temelinde adım adım ilerlemeyi öngören ortak anlayışımız bir kez daha teyit edilmiştir.

Ekim ayında Brüksel'de gerçekleştirmeyi öngördüğümüz Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun 3. Toplantısı öncesinde AB ile yapıcı diyaloğumuzu teyit eden bu yaklaşım çerçevesinde, hedefimiz, AB ile aramızdaki güçlü ticari ve ekonomik ilişkileri daha da ileri bir boyuta taşımaktır."