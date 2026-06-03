Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, AP'de görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, AP'de görüşmeler gerçekleştirdi

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, AP\'de görüşmeler gerçekleştirdi
03.06.2026 17:31
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Türkiye-Avrupa Birliği66 Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) temaslarda bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği66 Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) temaslarda bulundu.

Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Gök ve CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü'nün bulunduğu Divan Heyeti, Brüksel'deki AP merkezinde görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelere ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Karayel, dün ve bugün yaptıkları temaslarda ele alınan konular arasında Türkiye'nin AB üyeliği, müzakere süreci, fasıllar, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi gibi hususların bulunduğunu aktardı.

Karayel, özellikle son dönemde çevredeki jeopolitik durumlar ve savaşlardan ötürü Türkiye'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" diye ifade edilen Avrupa güvenlik mimarisine dahil edilmesi ve bu mimarinin içerisinde yer alması ile sanayi alanındaki işbirliklerinin de bu kapsamda artırılmasının ele alındığını söyledi.

"Made in Europe" sürecinin Türkiye'yi de kapsayacak şekilde düzenlemesinin önemine işaret eden Karayel, "Türkiye, AB üyesi olmayan fakat Gümrük Birliği'ne taraf olan tek ülke. Dolayısıyla kendi nevi şahsına münhasır bir durumu var. Bunun başka ülkelerle karıştırılmaması ve Türkiye'nin hem aday ülke hem Gümrük Birliği'nin üyesi olan bir ülke olarak muameleye tabi tutulması konusunda burada Avrupalı parlamenterlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Olumlu görüşmeler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karayel, parlamenter diplomasinin öneminin altını çizerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve AP arasındaki ilişkilerin de artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda belli aralıklarla AP'ye ziyaretler gerçekleştirdiğini aktaran Karayel, "(Görüşmeler) Umuyorum önümüzdeki süreçte, temmuz ve sonrasında atılacak olumlu adımlara bir zemin teşkil eder." dedi.

"Daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini ifade ediyoruz"

AK Parti Konya Milletvekili Gök ise görüşmelerin, parlamenter diplomasi açısından büyük önem taşıdığına işaret ederek, farklı siyasi gruplarla görüşme imkanları olduğunu ve görüşmelerin olumlu geçtiğini aktardı.

Türkiye'nin AB sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da her zaman ifade ettiği gibi stratejik öncelik olmaya devam ettiğine dikkati çeken Gök, temaslarında Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin karşılıklı çıkar sağlayacağını aktardıklarını belirtti.

Gök, şunları kaydetti:

"Karşılıklı çıkar ve kazan-kazan ilkesine göre burada biraz daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini biz her seferinde ifade ediyoruz. Avrupa, biraz yavaş kalabiliyor, çok bürokratik çünkü. Türkiye olarak çok daha hızlı hareket edebiliyoruz birçok konuda. Ama büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğumuz için Avrupa özellikle de klasik transatlantik ilişkinin eski dediğimiz o şekilden çıkıp, çok daha farklı bir yere evrilmesi nedeniyle şu anda yeni bir güvenlik mimarisiyle de ilgileniyor ve burada tabi ki Türkiye devreye giriyor."

Temmuzda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağını anımsatan Gök, AB'nin NATO üyesi ve AB'ye aday ülke Türkiye'yle birlikte küresel anlamda daha etkin olabileceğini muhataplarına ilettiklerini söyledi.

Gök, AP'nin Türkiye'nin yeni oluşan güvenlik mimarisi çerçevesinde öneminin farkında olduğunu belirterek, "Ben, bu anlamda olumlu adımların olacağını düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Parlamento, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu, AP'de görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika

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