Türkiye-ABD İlişkileri Gelişiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı General James L. Jones ve beraberindeki heyetle Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin ekonomik ve savunma sanayisi işbirliği boyutlarını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Gümrükçü, American Turkish Business Roundtable (ATBR) Başkanı General Jones ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin ekonomik ve savunma sanayisi işbirliği boyutları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.