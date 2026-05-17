Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Toplantısı Berlin'de

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı'nın 18 Mayıs'ta Berlin'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Almanya Federal Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'un eş başkanlığında düzenleneceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakan Fidan'ın Alman mevkidaşının davetine icabetle Almanya'ya resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı kapsamında "İkili İlişkiler", "Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri", "Güvenlik ve Savunma" ile "Bölgesel Meseleler" başlıklı çalışma gruplarının bir araya gelmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Fidan ile Alman mevkidaşı arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı ve iş birliği imkanlarının değerlendirileceği kaydedildi.