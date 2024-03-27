Türkiye, Almanya'ya PKK saldırılarına karşı önlem talep etti - Son Dakika
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Türkiye, Almanya'ya PKK saldırılarına karşı önlem talep etti

Türkiye, terör örgütü PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğuna saldırılarının ardından Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarıyla görüşerek terör örgütünün propaganda, eleman temini ve mali kaynak sağlama faaliyetlerine karşı kararlılıkla hareket edilmesini talep etti. Büyükelçi Şen, Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.

27.03.2024 19:09
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Türkiye, terör örgütü PKK yandaşlarının Hannover Başkonsolosluğuna saldırmalarının ardından Almanya makamları nezdinde girişimde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Almanya Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarıyla görüşerek Türkiye'nin taleplerini iletti.

Büyükelçi Şen, terör örgütünün propaganda, örgüte eleman temin etme ve mali kaynak sağlama faaliyetlerinin üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Son günlerde terör örgütü yandaşlarının düzenlediği şiddet eylemlerinden duyulan kaygıyı ileten Büyükelçi Şen'in, Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinin, terör örgütü tarafından hedef alınabilecek kuruluşlar ve iş yerlerinin güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Almanya'ya PKK saldırılarına karşı önlem talep etti - Son Dakika

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