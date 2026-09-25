Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın katıldığı tatbikatta hava araçları hedefleri vurdu

Azerbaycan, Türkiye ve Özbekistan askeri personelinin katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen "Birliğin Gücü-2026" ortak askeri tatbikatında hava araçları, belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda manevralar gerçekleştirerek çeşitli hedefleri vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat kapsamında hava araçları, belirlenen güzergahlarda farklı irtifalarda ustalıkla manevralar gerçekleştirdi.

Hava araçları, senaryo gereği temsili düşmanın hava hedeflerini, radar ve hava savunma füze sistemlerini, askeri araçlarını ve teröristlerin karadaki mevzilerini vurdu.

Tatbikatın amacının pilotların pratik becerilerini geliştirmek, hava araçlarının personelle koordineli faaliyet göstermesini sağlamak ve tatbikatta belirlenen görevlerin zorlu hava ve arazi koşullarında yerine getirilmesine yönelik kabiliyetlerini değerlendirmek olduğu bildirildi.