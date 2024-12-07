Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Toplandı - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu Ankara'da Toplandı

Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu Ankara\'da Toplandı

TBB'nin 38. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da birçok siyasi temsilcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapıldı.

07.12.2024 11:44  Güncelleme: 13:09
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(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) 38. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da toplandı.

TBB'nin 38. Olağan Genel Kurulu, Litai Konukevi'nde bulunan Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandı. Toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Beledye Başkanı Veli Gündüz, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Uğur Kızılca, Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar ile siyasi partilerin ve sendikaların temsilcileri katıldı.

7-8 Aralık'ta yapılacak Genel kurulda ilk olarak yoklama yapıldı. Toplantı için yeterli çoğunluk sağlanmasının ardından TBB Başkanı Erinç Sağkan, toplantının açılışını yaptı. Ardından bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Başkan Vekilliğine Bitlis Barosu Başkanı Gülhan Bayram Sekmen, üyeliklere Hatay Barosu delegesi Emre Arık ile Manisa Barosu delegesi Ezgi Yangöz seçildi.

Kaynak: ANKA

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