Türkiye Barolar Birliği, Arzuhalciliğin Meslek Kolundan Çıkarılması İçin Ticaret Bakanlığına Açtığı Davada İptal İstiyor - Son Dakika
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Türkiye Barolar Birliği, Arzuhalciliğin Meslek Kolundan Çıkarılması İçin Ticaret Bakanlığına Açtığı Davada İptal İstiyor

Türkiye Barolar Birliği, arzuhalciliğin meslek kolundan çıkarılması için Ticaret Bakanlığına yapılan başvurunun reddine ilişkin kararın iptali istemiyle dava açtı. Birlik, Avukatlık Kanunu'na aykırı olduğunu belirterek arzuhalciliğin meslek kolundan çıkarılmasını talep ediyor.

22.08.2024 12:47
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Türkiye Barolar Birliği, arzuhalciliğin meslek kolundan çıkarılması için Ticaret Bakanlığına yapılan başvurunun reddine ilişkin kararın iptali istemiyle dava açtı.

Birlikten yapılan açıklamada, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35. maddesinde, kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verme, adli işlemleri takip etme ve bu işlere ait bütün evrakları düzenlemenin sadece avukatlara hasredildiği, 63. madde ile de bu yetkilerin başkaları tarafından kullanılması halinde yaptırım uygulanacağının düzenlendiği belirtildi.

Kanunun bu hükümlerine rağmen hukuk eğitimi ve yeterliliğine sahip olmadığı halde "arzuhalcilik" adı altında faaliyet gösteren meslek grubunun; adli makamlara sunulmak üzere yazdıkları "hatalı dilekçeler, yaptıkları usul hataları ve yanlış hukuki mütalaalarla" vatandaşın hak kaybına neden olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yurttaşların adil yargılanma ve mülkiyet hakkının yanı sıra meslek alanlarını ihlal ettikleri avukatların emeğine ve mülkiyetine de zarar veren bu durumun mevzuata açık şekilde aykırı olması nedeniyle Türkiye Barolar Birliği tarafından arzuhalciliğin meslek kolundan çıkarılması için Ticaret Bakanlığına yapılan başvuru reddedilmiştir. Anayasa'ya ve Avukatlık Kanunu'na aykırılık taşıyan ret işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle birliğimizce dava açılmıştır."

Kaynak: AA

Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği, Arzuhalciliğin Meslek Kolundan Çıkarılması İçin Ticaret Bakanlığına Açtığı Davada İptal İstiyor - Son Dakika

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