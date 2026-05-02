Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Meclis Birinci Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu, İkinci Başkanvekili Ahmet Önal Oldu - Son Dakika
Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Meclis Birinci Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu, İkinci Başkanvekili Ahmet Önal Oldu

02.05.2026 17:32  Güncelleme: 19:24
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Başkanlık Divanı seçim sonucunda Meclis Birinci Başkanvekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Meclis İkinci Başkanvekili Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal oldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Katip Üye olarak seçildi.

(ANKARA)- Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Başkanlık Divanı seçim sonucunda Meclis Birinci Başkanvekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Meclis İkinci Başkanvekili Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal oldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Katip Üye olarak seçildi.

Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, meclis başkanlık divanı, ihtisas komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı.

İlk olarak yapılan başkan seçiminde 864 meclis üyesinden 757'si oy kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oy alarak başkan seçildi. AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.

Ardından yapılan Meclis Başkanlık Divanı seçimler yapıldı. Buna göre, Meclis Birinci Başkanvekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Meclis İkinci Başkanvekili Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal oldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Katip üye olarak seçildi.

Meclis Başkanlık Divan seçiminin ardından encümen üyeleri seçimi yapıldı. TBB encümeninde şu isimler yer aldı:

"Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ağrı Belediye Başkanı Hazal Aras, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Meclis Birinci Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu, İkinci Başkanvekili Ahmet Önal Oldu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Meclis Birinci Başkanvekili Bülent Nuri Çavuşoğlu, İkinci Başkanvekili Ahmet Önal Oldu - Son Dakika
