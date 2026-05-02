Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Nuri Aslan: "Biz Beraber Yaşamayı Öğrenmek Durumundayız Bu Kadar Siyasi Bir Ortam Olmaz"

02.05.2026 17:02  Güncelleme: 17:43
(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan,  "Demokrasi, adalet hepimize lazım, bu devlet hepimizin ayrımız gayrımız yok bizim. Biz beraber yaşamayı öğrenmek durumundayız bu kadar siyasi bir ortam olmaz. Seçilmiş belediye başkanının mektubu okunacak" dedi.

Nuri Aslan, Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) başkan ve yetkili organlarının seçimi öncesinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajının okunmasına bazı AK Partili belediye başkanlarının tepki göstermesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Aslan, şunları söyledi:

"İmamoğlu'nun mesajı değil, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı yani bu ülkede hukukun, adaletin, demokrasinin olduğunu söyleyenlere söylüyorum, eğer bu ülkede seçimler adil şekilde yapılıyorsa ve Yüksek Seçim Kurulu'nun, İl Seçim Kurulu'nun, İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı kararlar uygulanıyorsa 2010'dan sonra da hani hatırlarsınız söylemek istemiyorum herkes biliyor. Dolayısıyla seçilmiş Türkiye Belediyeler Birliği'nin mektubu okutulmadı bu kadar basit."

Ve bunun okunmaması için elinden gelen her şeyi yapan arkadaşları esefle kınıyorum. Demokrasi, adalet hepimize lazım, bu devlet hepimizin ayrımız gayrımız yok bizim. Biz beraber yaşamayı öğrenmek durumundayız. Bu kadar siyasi bir ortam olmaz, seçilmiş belediye başkanının mektubu okunacak."

Kaynak: ANKA

