Türkiye Belediyeler Birliği'nde Seçim... Vahap Seçer: "Her Şey Şehirlerimiz İçin, Her Şey Güzel Türkiye'miz İçin"

(ANKARA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı teşekkür konuşmasında "Aldığımız kararlar, seçimlerde elde ettiğimiz sonuçlar birliğimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. 2026 yılı Mayıs Ayı Genel Kurulu'muzu tamamlamış oluyoruz. Desteğiniz çok değerliydi, çok önemliydi. Sizlerden beldelerinize, şehirlerinize, vatandaşlarımıza selamlarımızı iletmenizi isteyeceğim. Merak etmesinler tüm belediye başkanlarımızın yanında, bin 405 belediye başkanımızın TBB her zaman onların yanında başında olacak, onların destekçisi olacak. Her şey şehirlerimiz için, her şey güzel Türkiye'miz için" dedi.

TBB'nin Mayıs Ayı Olağan Meclisi, yeni başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu üyeleri ile encümen üyelerinin seçimi için toplandı. Başkan seçiminde 864 meclis üyesinden 757'si oy kullandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 446 oy alarak başkan seçildi. AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise 311 oy aldı.

Ardından yapılan Meclis Başkanlık Divanı için seçimler yapıldı. Buna göre, Meclis Birinci Başkanvekili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İkinci Başkanvekili Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal oldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran da Katip üye olarak seçildi. Meclis Başkanlık Divanı seçiminin ardından encümen üyeleri seçimi de yapıldı.

"Eksiğimiz varsa da onları elbette ki göreceğiz ve arkadaşlarımızla beraber tamamlayacağız"

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Seçer, şunları söyledi:

"Aldığımız kararlar, seçimlerde elde ettiğimiz sonuçlar birliğimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olsun. 2026 yılı Mayıs Ayı Genel Kurulu'muzu tamamlamış oluyoruz. Birliğimizi başkan encümen üyeleri, başkanlık divanı gibi organlarını teşkil ettik ve bazı kararlar almamız gerekiyordu, o kararları da sizlerin desteğiyle almış olduk. Üç yıllık bir görev süresinde bu görevi ben ve arkadaşlarım sizlere, değerli belediye başkanlarımıza mahcup olmamak için adalet duygusunu ön plana alarak, hakkaniyet duygusunu, yardımlaşmayı her zaman parti farkı gözetmeksizin öne alarak belediyelerimizin beldelerine hizmet etmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Elbette ki geçtiğimiz iki yıllık süreçte Sayın Ekrem İmamoğlu'yla başlayan, Sayın Zeydan Karalar'la devam eden ve benimle nihayetlenen süreçte değerli işler oldu, güzel işler oldu ama eksiğimiz varsa da onları elbette ki göreceğiz ve bu eksiklerimizi de arkadaşlarımızla beraber tamamlayacağız. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz çok değerliydi, çok önemliydi. Sizlerden beldelerinize, şehirlerinize, vatandaşlarımıza selamlarımızı iletmenizi isteyeceğim. Merak etmesinler tüm belediye başkanlarımızın yanında, bin 405 belediye başkanımızın TBB her zaman onların yanında başında olacak, onların destekçisi olacak. Her şey şehirlerimiz için, her şey güzel Türkiye'miz için. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum."